Спасатели и санитарные врачи открыли купальный сезон

С наступлением жары свердловчане начали массово выезжать на природу. Однако специалисты советуют не забывать о правилах безопасности.

Как рассказал специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Сергей Гарькуша, функционирование зон рекреации допускается только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. Однако в этом году за таким заключением пока не обратился ни один владелец или арендатор пляжа. Купаться в водоеме, на который не выдано положительное заключение санврачей, небезопасно – это может привести к различным заболеваниям.

Заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов сообщил, что на данный момент подано пять деклараций на открытие пляжей, в основном на территории туристических баз или санаториев – в Сысерти, Билимбае. Леневке. Единственный общедоступный пляж расположен в Новоуральске.

Екатеринбург, Елена Владимирова

