Педиатр рассказал об опасности теплового удара у младенцев

Педиатр Павел Созыкин рассказал, как распознать тепловой удар у малышей и какова опасность этого состояния.

«Что такое тепловой удар? Это не как в мультфильме «Ну, погоди», когда солнышко стукнуло по голове резко. Это перегрев организма, который возникает не за секунду, а из-за более-менее длительного воздействия высоких температур. Понятно, что у малышей, особенно младенцев до года, у которых терморегуляция еще только налаживается, этот процесс развивается быстрее», – пояснил собеседник агентства.

По его словам, перегрев может случиться не только под открытым солнцем. Чаще всего дети перегреваются в машине или автобусе, где нет кондиционера, если на улице жара. Младенцам вообще достаточно находиться в коляске, которая плохо проветривается, например, чрезмерно укутана пледами или пеленками.

«Первые признаки перегрева – это плаксивость, сильная жажда, вялость, апатия. Малыши до года могут, напротив, быть первозбужденными, больше кричать. Также к признакам относим испарину (холодный пот), покраснение кожи, повышение температуры. Если она подскочила до 39-40 градусов, то могут присоединиться рвота, судороги», – рассказал врач.

По словам Созыкина, для детей при перегреве опасно обезвоживание, поэтому в жару важно соблюдать питьевой режим. «Регидратационные растворы имеет смысл применять при рвоте и жидком стуле, то есть когда идет большая потеря», – пояснил педиатр.

При появлении признаков перегрева ребенка нужно переместить в прохладное помещение или в тень, раздеть, обтереть прохладной водой, умыть, аккуратно напоить водой. «Не нужно вливать в ребенка сразу литр воды. Это может вызвать рвоту. Лучше понемногу», – отметил он.

Специалист объяснил: если в течение часа не наступает улучшение состояния, либо оно резко ухудшилось, появились судороги, потеря сознания, нужно вызывать скорую помощь.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube