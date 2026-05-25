Педагогу хоровой школы дали 10 лет колонии за сексуальные преступления против детей

Педагога детской хоровой школы № 2 Екатеринбурга Данила Кириллова признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трех учениц.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, Кириллову назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Также осужденный лишен права заниматься педагогической деятельностью на срок 15 лет, с последующим ограничением свободы на срок 2 года. Он взят под стражу в зале суда.

В последнем слове Данил Кириллов свою вину не признал, отметил, что никаких противоправных действий никогда не совершал и просил его оправдать.

Екатеринбург, Елена Владимирова

