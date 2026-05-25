За месяц патрули МЧС нашли более 600 нарушителей режима пожарной безопасности

За минувшую неделю патрули МЧС провели 290 выездных проверок соблюдения правил пожарной безопасности. По их итогам было возбуждено 74 административных расследования и составлено 211 протоколов.

Как сообщили в ведомстве, нарушителями признаны два органа местного самоуправления, 13 юридических лиц, 7 индивидуальных предпринимателей, 17 должностных лиц и 172 гражданина. Все они были оштрафованы.

Напомним, особый противопожарный режим действует в Свердловской области с 25 апреля. С этой даты патрульно-контрольные группы оформили 656 протоколов за нарушение пожарной безопасности.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube