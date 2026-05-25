Тагильчанка насмерть забила сожителя и пыталась свалить вину на «незнакомца в розовых перчатках»

В Нижнем Тагиле осуждена 66-летняя местная жительница, которая до смерти избила своего сожителя.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, драма разыгралась в декабре 2024 года. Во время распития спиртного между женщиной и ее сожителем вспыхнул конфликт – мужчина обвинил женщину в краже и несколько раз ударил ее по лицу. В ответ она толкнула его, отчего он упал и ударился головой об пол, после чего не меньше трех раз пнула его ногой по голове. Мужчина был госпитализирован и спустя несколько недель скончался в больнице.

В суде женщина не признала вину. По ее словам, сожителя избил неизвестный мужчина в красной кепке и розовых перчатках, который якобы ворвался в квартиру. Суд признал эту версию несостоятельной. В судебном заседании были оглашены признательные показания подсудимой, данные на предварительном следствии, где она подробно описала обстоятельства конфликта.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства – противоправное поведение потерпевшего, который первым применил насилие, а также то, что женщина вызвала скорую помощь. Отягчающим обстоятельством признан особо опасный рецидив: ранее женщина уже была судима за убийство.

Ее приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

