Власти Екатеринбурге раскрыли, сколько лифтов заменят в 2026 году

В Екатеринбурге в этом году планируется заменить 182 лифта в многоквартирных домах. «В течение года планируется обновить еще как минимум 113 подъемников по муниципальной программе и 69 – по региональной», – сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях.

В пресс-службе администрации города уточнили, что нормативный срок службы лифта составляет 25 лет. По истечении этого времени оборудование требует замены. Собственники жилья составляют и подают заявку на установку подъемников, а также оплачивают часть работ. При этом для горожан выделяется субсидия, которая покрывает около 30% стоимости работ и механизмов.

Всего с 2019 года в многоквартирных домах города было заменено 2588 лифтов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

