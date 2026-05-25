В Красноуфимске школьник на электросамокате сбил пенсионерку

В Красноуфимске 14-летний подросток на электросамокате сбил 78-летнюю женщину. Пенсионерке потребовалась медицинская помощь.

Как сообщили в СУ СКР, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Местный новостной портал «КСК66» уточняет, что инцидент произошел 22 мая в 13:10 на улице Трактовой. Подросток ехал на самокате марки «Kugoo F2» с мощностью двигателя 400 Вт, который ему купили родители, чтобы ездить в школу.

Красноуфимск, Елена Владимирова

