В знаменитом затопленном карьере под Тагилом пройдут соревнования по фридайвингу

Известный у уральских дайверов карьер Лазурный под Нижним Тагилом станет местом проведения всероссийских соревнований. В середине июля, с 10-го по 12-е, там пройдёт первенство страны по фридайвингу.

Глубина карьера – 60 м, а самая амбициозная заявка среди участников подана на погружение на 55 м. Напомним, что фридайвинг – это дисциплина, в которой не используется кислородное оборудование, спортсмены рассчитывают только на свои силы, объем лёгких, чтобы нырнуть и всплыть обратно фактически на одном вдохе.

Как рассказали «Новому Дню» организаторы, к участию заявились более 150 спортсменов. В их числе национальный рекордсмен Александр Максимов из Среднеуральска, который задерживает дыхание под водой на 9 минут и 10 секунд. Отметим, участники представляют разные возрастные категории. Планируются даже детские старты в рамках детской сертификации, а также выступления парафридайверов из «Белой трости» и «Аквасказки».

По итогам соревнований по сумме баллов из трех дисциплин ныряния в глубину, выбирается по три победителя среди женщин и мужчин, а также награждаются победители в каждой отдельной дисциплине. Нырять фридайверы будут со специальной платформы, оснащённой кранами для тросов с контр-балластом для безопасности. После обратного отсчета атлет погрузится на заявленную глубину, где заберет флажок, доказывающий, что заявка была выполнена. На пути наверх каждого спортсмена встречает команда страхующих, чтобы обеспечить его безопасность и проверить состояние во время всплытия.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

