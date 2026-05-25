Светомузыкальный фонтан в Екатеринбурге включат 1 июня

Уникальный светомузыкальный фонтан в Историческом сквере будет запущен 1 июня. Конструкция уже спущена на воду, сейчас идут работы по настройке фонтана.

Как сообщили в мэрии, увидеть световое шоу можно будет с 19:00 до 23:00.

Этим летом заработают еще 8 городских фонтанов: «Шар» на набережной у театра драмы; у памятника Александру Попову; «Каменный цветок» на площади Труда; в сквере за театром оперы и балета; на улице Вайнера (между улицами Малышева и Радищева); – на бульваре Архитектора Малахова; в дендропарке; возле «УГМК-Арены».

Светомузыкальный фонтан в Историческом сквере будет работать с 12:00 до 23:00 каждый день, кроме понедельника – в начале недели все фонтаны моют, меняют в них воду и по необходимости чинят механизмы.

Режим работы остальных городских фонтанов: ежедневно с 11:00 до 22:00, кроме понедельника.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube