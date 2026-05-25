Бизнес-омбудсмен назвала топ-3 жалоб свердловских предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх рассказала, с какими жалобами чаще всего обращается к ней малый и средний бизнес в 2026 году.

«С января по май можно выделить топ-3 обращений. На первом месте у нас жалобы, связанные с пользованием публичным имуществом или получением земельных участков. На втором месте – жалобы на решения или бездействия правоохранительных органов. На третьем месте, как ни странно, идут обращения по спорам и конфликтным ситуациям «бизнес-бизнес». С одной стороны, омбудсмен в такие истории вмешиваться не может, но с другой – мы стараемся предложить вариант урегулирования конфликта. И довольно часто это у нас получается. Мы последовательные сторонники внесудебных способов урегулирования конфликта. Полагаю, что это существенное конкурентное преимущество Свердловской области в работе по удержанию предпринимателей и привлечению новых инвесторов. Все это способствует улучшению делового климата в регионе», – ответила на вопрос «Нового Дня» Елена Артюх на пресс-конференции.

Уполномоченный также сообщила, что на данный момент в Свердловской области работают более 225 тысяч субъектов предпринимательства, тогда как в январе их было 220 тысяч. Количество занятых в секторе малого и среднего бизнеса достигает более 1 миллиона человек (среди них порядка 500 тысяч – самозанятые). Это примерно 40% всего трудоспособного населения Свердловской области. В 2025 году свердловские предприниматели заплатили налоги в бюджеты всех уровней на общую сумму более 325 миллиардов рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

