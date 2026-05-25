Жители Екатеринбурга в среднем готовы потратить на свадьбу 640 000 рублей

При подготовке к свадьбе екатеринбуржцы считают обязательным купить платье для невесты и костюм для жениха, обручальные кольца, цветы и сувениры для гостей. Однако многие признались, что в целях экономии готовы купить уже бывшие в употреблении вещи.

Как выяснили специалисты служб «Авито Услуги» и «Авито Товары», средний бюджет на свадьбу в Екатеринбурге составляет 640 тысяч рублей. Каждый четвертый планирует уложиться в сумму 300-600 тысяч рублей, еще 24% – в 100-300 тысяч рублей. 14% закладывают на свадьбу от 1 до 3 миллионов рублей. 8% респондентов ограничивают себя бюджетом не более чем в 100 тысяч рублей, еще 7% планируют от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

32% опрошенных, готовящихся к свадьбе, заявили, что приобретут с рук большую часть необходимого – от нарядов и аксессуаров до декора. 31% намерены приобретать исключительно новые вещи, а еще 18% готовы купить часть товаров на ресейле.

Самый востребованный специалист на свадебном рынке – фотограф или видеограф. К их услугам планируют обратиться 39% респондентов в Екатеринбурге. На втором месте – ведущий (29%), на третьем – визажист или парикмахер (27%). Далее идут мастер по ресницам – ламинирование, окрашивание, наращивание (26%) и флорист, отвечающий за оформление или букет невесты с бутоньеркой (21%). Музыкантов или диджея планируют пригласить 19% опрошенных. Также в списке востребованных специалистов фигурируют актеры на мероприятие, свадебный организатор или координатор, графические дизайнеры, бровисты, декораторы и специалисты по пошиву.

Главная сложность в подготовке свадьбы – найти идеальную площадку для торжества: так ответили 43% респондентов в Екатеринбурге. С близкими показателями следуют организация логистики (транспорт и размещение гостей), поиск специалистов с оптимальным соотношением цены и качества и координация гостей и родственников до и во время мероприятия – по 36%. Далее следуют декорирование зоны проведения мероприятия (27%) и контроль сроков выполнения задач всеми подрядчиками (26%).

Екатеринбург, Елена Владимирова

