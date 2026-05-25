Бой Бивола и Айферта в Екатеринбурге покажут по «Первому»

Бой Дмитрия Бивола против Михаэля Айферта покажут по «Первому каналу», сообщили организаторы Вечера бокса РМК. Также вещатели покажут его в 200 странах на разных языках.
«Остальные поединки будут транслироваться в прямом эфире в официальных сообществах организатора RCC Boxing Promotions», – уточнили организаторы.
Добавим, турнир продет 30 мая. Он начнется в 15:00 по Москве. Всего в карде 11 поединков, в том числе пять титульных противостояний и один отборочный бой по линии WBA.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»