Бой Бивола и Айферта в Екатеринбурге покажут по «Первому»

Бой Дмитрия Бивола против Михаэля Айферта покажут по «Первому каналу», сообщили организаторы Вечера бокса РМК. Также вещатели покажут его в 200 странах на разных языках.

«Остальные поединки будут транслироваться в прямом эфире в официальных сообществах организатора RCC Boxing Promotions», – уточнили организаторы.

Добавим, турнир продет 30 мая. Он начнется в 15:00 по Москве. Всего в карде 11 поединков, в том числе пять титульных противостояний и один отборочный бой по линии WBA.

Екатеринбург, Елена Сычева

