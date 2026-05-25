Назначен новый замглавы МУГИСО

Губернатор Денис Паслер назначил Дмитрия Савина заместителем министра по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Как сообщили в ДИПе, Дмитрий Савин родился в 1979 году в Невьянске. В 2001 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по направлению «Юриспруденция».

Профессиональную деятельность начинал в органах прокуратуры. С 2010 года работал в Распорядительной дирекции МУГИСО, где прошел путь от ведущего специалиста до исполняющего обязанности директора. С 2017 года по настоящее время руководит Фондом имущества Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube