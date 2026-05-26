В уральском городе заметили гуляющего медведя

На улицах Краснотурьинска замечен медведь, который прогуливался в районе городской больницы и стадиона «Маяк».

Глава города Александр Устинов призвал граждан воздержаться от посещения леса в этом районе.

«При встрече с медведем не провоцируйте его криком и излишней суетой. Не надо бежать от зверя сломя голову или наоборот, приближаться к нему для эффектного фото.

Помните, что медведь это в первую очередь дикий зверь. Быстрый и опасный. Реакция медведя на человека, в первую очередь, зависит от поведения самого человека», – напомнил мэр на своей странице «ВКонтакте».

Краснотурьинск, Елена Владимирова

