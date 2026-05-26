Доходы областного бюджета за 2025 год превысили 490 млрд рублей

Бюджет Свердловской области 2025 года полностью исполнен по доходам и на 98% – по расходам.

Как сообщает пресс-служба областного минфина, общий объем доходов областного бюджета достиг 491,1 млрд рублей, что соответствует утвержденному годовому прогнозу. При этом доходы выросли на 20,1 млрд рублей по сравнению с предыдущим периодом. Безвозмездные поступления возросли на 4,5 млрд рублей, сформировав итоговую сумму в 44,9 млрд рублей.

Расходы областного бюджета за 2025 год составили 525,4 млрд рублей – это 98% утвержденного годового прогноза, а по сравнению с 2024 годом расходы выросли на 62,5 млрд рублей.

Самыми финансово емкими статьями расходов традиционно стали образование – 142,8 млрд рублей, социальная политика (141,2 млрд рублей), здравоохранение (58,9 млрд рублей). На физкультуру и спорт потратили 8 млрд рублей, на культуру – 6 млрд рублей.

Кроме того, в прошлом году государственный долг региона снизился на 15,7 млрд рублей.

Областной минфин уже приступил к подготовке проекта бюджета на 2027 год.

Екатеринбург, Елена Владимирова

