Студенты Технического университета УГМК стали призерами престижного международного инженерного чемпионата

Команды студентов Технического университета УГМК успешно выступили в финале международного инженерного чемпионата CASE-IN, завоевав призовые места сразу в двух направлениях. Финал прошел в Москве и собрал сильнейших. В 2026 году в чемпионате приняли участие более 6000 человек из России, а также молодежь из 13 стран СНГ и БРИКС. В финале встретились 208 команд.

CASE-IN – один из крупнейших международных чемпионатов по решению инженерных задач, входящий в ТОП-15 мировых олимпиад по версии RAEX. Участники работают над реальными производственными кейсами, а их решения оценивают представители бизнеса, науки и профильных отраслей промышленности.

Команды Технического университета УГМК по направлениям «Горные машины и оборудование и «Проектный инжиниринг» заняли сразу по два призовых места, став серебряными и бронзовыми призерами.

«Победы наших студентов на CASE-IN уже становятся хорошей традицией. Не первый год подряд команды университета занимают призовые места на чемпионате такого уровня. Для нас это подтверждение внешними независимыми экспертами качества инженерной подготовки, а для предприятий – уверенность в профессионализме будущих специалистов», – отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

Напомним, что в этом году Технический университет УГМК занял первое место среди высших учебных заведений Свердловской области и второе по Уральскому федеральному округу в российском локальном рейтинге агентства RAEX – это наивысшая позиция среди всех частных технических вузов. Рейтинг оценивает региональные вузы по показателям, отражающим их образовательный и научный потенциал, а также вклад в развитие промышленности и общества.

В университете готовят специалистов не только для горно-металлургического комплекса, но и для других отраслей промышленности. Среди выпускников – инженеры, системные аналитики, специалисты по автоматизации, технологи и управленцы, успешно работающие на ведущих предприятиях России. Учебный процесс проходит в мультимедийных аудиториях и специализированных научных лабораториях, оснащённых современным оборудованием.

Студенты, показывающие успехи в учебной и научной деятельности, могут получать стипендию до 30 000 рублей.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

