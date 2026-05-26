В Екатеринбурге зацвели каштаны (ФОТО)

В Екатеринбурге зацвели каштаны. Нехарактерные для Урала деревья можно заметить в нескольких районах города. Например, на улице Попова возле свердловского управления Росздравнадзора. Также каштаны есть на улице Бажова, на Посадской.

Отметим, эти растения для Екатеринбурга редкие, поскольку они теплолюбивые. Те, что представлены на Урале, – специально выведенные сорта, более устойчивые к морозам.

Екатеринбург, Елена Сычева

