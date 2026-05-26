Жога поздравил с днем рождения своего сына Владимира

Уральский полпред Артем Жога поздравил своего сына Владимира с днем рождения.

«Сегодня моему сыну, Герою России и Герою ДНР Владимиру Жоге исполнилось бы 33 года. Пятый раз мы встречаем День рождения Володи без него. Но я всегда рядом. Сегодня возложил цветы к месту его упокоения на «Донецком море» и сказал, что я его люблю. Он отдал самое ценное – свою жизнь – за свободу и благополучие родной земли. На Донбассе Володю всегда вспоминают добрым словом. Это настоящая народная любовь. На его могиле в любое время года лежат свежие цветы, а мне со всей страны пишут настоящие и искренние слова благодарности, которые подделать невозможно, ведь они идут от сердца. Володя, с земным Днем рождения! Победа будет за нами!» – написал Жога.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube