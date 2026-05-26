Екатеринбурженка ищет пострадавших от аферистки: «Взяла деньги за кухню и исчезла»

Жительница Екатеринбурга несколько лет пытается добиться справедливости. Эллада Пилавова заказала кухню на мебельной фабрике «Крассула» в Березовском, внесла предоплату, но так и не получила готовую мебель. Владелица компании под разными предлогами откладывала работы, а когда клиентка потребовала вернуть деньги обратно, закрыла производство и скрылась в другом городе. Екатеринбурженка полагает, что таким образом женщина обманула многих. Сейчас она ищет других пострадавших, чтобы найти управу на обманщицу.

«Фабрику «Крассула» мы выбрали по совету знакомых. Заключили договор на изготовление кухни 1 сентября 2021 года. Переписку вели с директором Инной Акимовой. Наша кухня стоила почти 185 тысяч рублей. По договору мы тремя частями внесли 70% предоплаты, начали обсуждать детали проекта. Тревожные звоночки были, но, к сожалению, я не обратила на них внимания. Инна просила переводить деньги на свой личный счет через СБП. Потом я узнала, что на предприятии были задержки зарплаты, и сотрудник охраны рассказал, что на фабрику постоянно приезжают клиенты из-за задержек в изготовлении мебели. Но я никак не могла предположить, что мой заказ вообще не будет выполнен. Когда подошел срок исполнения договора, Инна стала ссылаться на некие обстоятельства, которые мешают изготовлению фасадов кухни. Потом просто перестала выходить на связь. Мы остались без новой кухни, и деньги она нам так и не вернула», – рассказала «Новому Дню» Эллада.

В январе 2023 года клиентка написала заявление в полицию о мошенничестве. В ОМВД Березовского провели проверку и через месяц вынесли отказ в возбуждении уголовного дела. Мотивировка – гражданскими спорами полиция не занимается. Обращение в прокуратуру Березовского тоже не помогло, хотя Эллада представила доказательства – переписку, аудиозаписи, чеки. Тогда семья подала иск против Акимовой, и Березовский городской суд постановил взыскать с предпринимательницы неосновательное обогащение в сумме 109 тысяч рублей и выплатить проценты за пользование чужими деньгами (документы есть в распоряжении редакции). Но даже после решения суда ничего не изменилось. В ноябре 2024 года приставы закрыли исполнительное производство, потому что не смогли найти должника.

«Я знаю, что Акимова уехала в другой город, держит свои счета пустыми. Думаю, приставам не так уж и трудно найти ее адрес и навестить. Но почему-то вся эта история тянется уже несколько лет. Я хочу найти других пострадавших, чтобы объединить наши усилия. Мне удалось отыскать еще двух обманутых клиентов. У них аналогичная история – внесли предоплату, а мебель не получили. Я уверена, таких людей много. О компании «Крассула» было много негативных отзывов на сайте «Дубль Гис», но когда директор закрыла производство и скрылась, все эти комментарии были удалены. Я не собираюсь сдаваться и добьюсь, чтобы она вернула мои деньги», – заявила Эллада Пилавова.

По данным сервиса «Контур.Фокус», мебельная компания «Крассула» в период с 2021 по 2023 годы проиграла в арбитраже пять исков, в том числе за неисполнение обязательств по договорам. Юрлицо является должником по 21 исполнительному производству. Однако заявления на 1,1 миллиона рублей были возвращены взыскателям. В документах указана причина: «Отсутствует имущество, подлежащее взысканию». В 2025 году компания официально прекратила деятельность (исключена из ЕГРЮЛ), но продолжает фигурировать в исках. Так, один из индивидуальных предпринимателей, не получивший своих денег, судится с приставами из-за их бездействия.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

