В «Авито» назвали самые востребованные рабочие профессии в Екатеринбурге в 2026 году

На рынке труда в Уральском федеральном округе сохраняется конкуренция за рабочую силу. Работодатели готовы платить «синим воротничкам» больше, чем соискатели запрашивают в резюме.

По данным сервиса «Авито Работа», за январь-апрель 2026 года среднее зарплатное предложение для специалистов с опытом от трех лет в УрФО составило 71 399 рублей в месяц. Тогда как средние зарплатные ожидания соискателей находятся на уровне 66 810 рублей. При этом число резюме для рабочих и линейных специалистов в регионе выросло на 128%.

В Екатеринбурге работодатели чаще всего открывают вакансии на следующие позиции: сотрудник склада (средняя зарплата 51 739 рублей), оператор пункта выдачи заказов (40 875 рублей), работник кухни (81 193 рублей), разнорабочий (50 339 рублей) и работник торгового зала (43 385 рублей).

Интересно, что кандидаты на рабочие специальности также чаще заинтересованы работать сотрудником склада – число откликов на эту вакансию выросло на 170% , а средние зарплатные ожидания составляют 54 689 рублей в месяц. Также соискатели активнее ищут работу по специальностям: слесарь механосборочных работ (запрос зарплаты 113 904 рублей в месяц), мастер-приёмщик (87 393 рублей), сантехник (65 987 рублей) и продавец (60 911 рублей). Занятость в этих сферах нередко предполагает посменный график, поэтому фактический уровень дохода может варьироваться в зависимости от квалификации, опыта и количества отработанных смен, отметили аналитики сервиса.

«В УрФО мы наблюдаем сразу два процесса: работодатели активно открывают вакансии в инфраструктурных и сервисных сферах, а соискатели отвечают ростом активности. Отдельно стоит выделить складской сегмент: зарплатные предложения для работников без опыта выросли на 28%, до 62 462 рублей в месяц, а соискательская активность – почти в три раза. Это прямое следствие масштабного развития логистической инфраструктуры в регионе», – рассказала на пресс-конференции Елизавета Чурина, региональный представитель «Авито Работы» в УрФО.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

