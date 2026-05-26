Благоустройство улицы Вайнера начнется на следующей неделе

Уже на следующей неделе специалисты начнут работы по благоустройству улицы Вайнера на участке от проспекта Ленина до улицы Малышева, включая перекрестки с Театральным переулком и улицей Попова.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в планах устройство светодиодной брусчатки, установка малых архитектурных форм, монтаж освещения – здесь появится около 50 световых комплексов, системы видеонаблюдения и оповещения, обновление зеленых насаждений.

В специальных вазонах планируется высадить более тысячи растений, среди которых – яблоня сибирская, спирея серая, гортензия метельчатая, котовник Фассена, тысячелистник обыкновенный и сосна горная. Планируется, что общая площадь цветников составит более 350 квадратных метров.

В рамках благоустройства обновят и систему водоотведения.

Дополнительно рабочие благоустроят участок Театрального переулка от улицы Вайнера до переулка Банковского, – его подсветят навесными гирляндами общей протяженностью почти 400 метров.

Последнее масштабное благоустройство выполнялось здесь более 20 лет назад.

Екатеринбург, Елена Владимирова

