Курьеры, кладовщики и водители: кем готовы подрабатывать екатеринбуржцы

В России растет тренд на временную занятость. Согласно данным сервиса «Авито Подработка», за последние полгода 40% россиян трудоспособного возраста искали дополнительный заработок вне основной работы. В Екатеринбурге порядка 20% жителей подрабатывают регулярно, еще 29% делают это время от времени и 34% рассматривают возможность подработки. По данным опроса «Авито», чаще всего люди ищут подработку для увеличения дохода (61%), получения нового опыта и навыков (18%) и желания сменить обстановку (15%).

Примечательно, что в 2026 году на 22% выросло число пенсионеров, которые ищут подработку. Самые популярные направления, куда идут исполнители пенсионного возраста – сфера бытовых услуг, доставка и логистика, а также сфера фитнес-клубов и салонов красоты. Традиционно подработку ищут и студенты – таких в Екатеринбурге 45%. Молодые люди чаще всего берут рабочие смены в сфере продаж и обслуживания автомобилей, образования, а также бьюти-индустрии.

Этим летом планируют подрабатывать 61% екатеринбуржцев. Средний ожидаемый доход за месяц на подработке составляет 35 тысяч рублей. При этом 19% респондентов готовы брать дополнительные дежурства либо задачи на основной работе, 17% – подрабатывать на складах, 12% – работать курьерами или водителями такси, 10% – заниматься озеленением, благоустройством, мойкой окон (работа на открытом воздухе), еще 9% готовы заниматься уходом за детьми, пожилыми людьми, присмотром за домашними животными.

Согласно данным сервиса, работодатели на временную занятость чаще всего ищут грузчиков, работников торгового зала и комплектовщиков. При этом наибольший прирост вакансий фиксируется в общепите, на складах и в розничной торговле. Соискатели в Екатеринбурге в 2026 году чаще всего откликаются на предложение подработки водителем-экспедитором (+230%) и курьером (+62%).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

