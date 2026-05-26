Спасатели предупредили уральцев о шквалистом ветре

Сильный ветер с порывами до 18 м/с ожидается в Свердловской области в среду, 27 мая, и в четверг, 28 мая.

Региональное ГУ МЧС рекомендует, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие строения; не прятаться от ветра около стен домов; не оставлять автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций. Кроме того, спасатели напомнили, что нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как при сильном ветре повышается риск возникновения пожаров.

В Уральском гидрометцентре уточнили, что завтра в области ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, при грозах порывы 15-18 м/с. Температура ночью +13…+18°, в горах и низинах до 8°, днем +28…33°. В Екатеринбурге без существенных осадков, порывы ветра до 14 м/с, ночью +17°, днем +31°.

28 мая ночью – переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем облачно, дождь, местами сильный, гроза, град. Ветер восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, днем при грозах порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +12…+17°, днем +18…+23°, на севере до +28°. В Екатеринбурге дождь, гроза, порывы ветра до 15 м/с, ночью +16°, днем +22°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube