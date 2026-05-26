В Горном университете прошли обыски: студенты закрывали «хвосты» за взятки

В одном из старейших вузов Екатеринбурга, Уральском государственном горном университете, сегодня прошли обыски.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, это связано со схемами по закрытию академических задолженностей студентов за вознаграждение.

В этих схемах могли участвовать более 150 нынешних и бывших студентов. Теперь им грозит отчисление из вуза либо отзыв дипломов об образовании с обязательным информированием работодателя. Отмечается, что университет работает в штатном режиме.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube