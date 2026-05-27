От укусов клещей пострадали уже почти 10 тысяч уральцев

Количество пострадавших от укусов клещей в Свердловской области достигло 9,9 тысячи человек, что в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 30 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 54.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и медорганизаций исследовано 7 тысяч особей клещей. В 1,4% проб обнаружены возбудители клещевого энцефалита, в 45% – лайм-боррелиоза, в 3,4% – моноцитарного эрлихиоза, в 0,7% – гранулоцитарного анаплазмоза.

Санврачи отмечают, что в Свердловской области активно проводятся акарицидные обработки. На 25 мая было обработано 9,4 тыс. га (81% от плана).

Для профилактики клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 67,6 тыс. вакцинаций и 169,3 тыс. ревакцинаций.

Екатеринбург, Елена Владимирова

