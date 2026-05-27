Екатеринбурженка через суд заставила соседа избавиться от тараканов

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск женщины, которая несколько лет подряд борется с нашествием тараканов из соседской квартиры. Ее сосед, сдающий жилье иностранным гражданам, игнорировал санитарные требования и нормы.

Как сообщили в пресс-службе суда, в декабре 2023 года женщина въехала в новую квартиру, но уже через месяц ей пришлось вызывать дезинсекторов – ее атаковали полчища тараканов. Специалисты провели обработку, однако предупредили: насекомые вернутся, если не ликвидировать очаг в соседней квартире.

Оказалось, что владелец проблемного жилья там не живет, а сдает квартиру мигрантам. На просьбы провести дезинсекцию ни хозяин, ни жильцы не реагировали.

В сентябре 2024 года женщина обратилась в Роспотребнадзор. Проверка подтвердила, что насекомые оккупировали не только подъезд, но и соседнюю квартиру, где были обнаружены как живые, так и мертвые особи – грубое нарушение санитарных норм. Собственника обязали провести обработку, однако ситуация не изменилась. Не помогло и обращение к участковому инспектору полиции.

Тогда женщина подала иск в Железнодорожный суд, потребовав обязать соседа провести дезинсекцию, а также взыскать компенсацию морального вреда и неустойку. В суде ее адвокат пояснила, что тараканы проникают в квартиру даже через розетки, а арендаторы-иностранцы постоянно меняются, что делает переговоры невозможными.

Ответчик не отрицал, что в его квартире есть тараканы, но был не согласен с тем, что очаг размножения тараканов находится именно у него. Мужчина подозревал, что истица просто хочет добиться выселения его жильцов.

Чтобы разобраться в споре, суд назначил комплексную санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Перед специалистами стояла задача выяснить, имеются ли в обеих спорных квартирах следы тараканов, их личинки и экскременты, а главное – установить, где именно находится эпицентр бедствия.

По итогам разбирательства иск был удовлетворен. Ответчика обязали провести комплекс мероприятий по дезинфекции и дезинсекции. Суд установил срок исполнения – 10 календарных дней с момента вступления решения в законную силу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube