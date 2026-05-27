В школах Академического прозвенел последний звонок

В школах самого молодого района Екатеринбурга завершили обучение 736 выпускников. Вчера для них прозвенел последний звонок, прошли торжественные линейки, прозвучали напутственные слова.

«Каждая школа нашего района уникальна, в каждой учатся уникальные дети. Потому что наш Академический в свое время сам был уникальным экспериментом, про который многие говорили: «Это невозможно». Но все получилось. И сейчас у нас одно желание: чтобы и у вас все получилось, чтобы вы сдали экзамены так, как вы хотите», – сказал выпускникам председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Виктор Киселев.

В школе №123, которая была открыта только в 2022 году, выпускались три одиннадцатых класса. Отучившиеся ребята заложили «капсулу времени» – письма с пожеланиями будущим одиннадцатиклассникам, которые завершат обучение в 2027 году. Для школы №133 последний звонок 2026 года стал дебютным – она была открыта в 2024 году и выпустила своих первых одиннадцатиклассников. А самая старая школа Академического – № 16, провожает учеников во взрослую жизнь уже в 14-й раз.

Всего в 2026 году школы восьмого района Екатеринбурга выпустили 736 одиннадцатиклассников. В сравнении с прошлым годом (645 детей) прирост составил 12,4%. Количество девятиклассников также выросло: с 1718 до 1879 (+8,6%). Население района растет, увеличивается и число образовательных учреждений.

Сейчас в Академическом районе работают уже 9 школ. А весной 2026 года в «Кварталах Конструктивизма» стартовало строительство еще одного учебного заведения, которое появится в квадрате улиц Академика Ватолина – Рябинина – Академика Ландау – Академика Вавилова. Школа обеспечит учебными местами жителей близлежащих кварталов.

Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое»

Екатеринбург, Таисья Исупова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube