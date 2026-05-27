Екатеринбуржец начал выращивать коноплю из-за тоски по собаке

Житель Екатеринбурга оштрафован на 5000 рублей за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства (ст. 10.5.1 КоАП РФ).

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, мужчина незаконно вырастил в своей квартире коноплю. Сам он пояснил, что приобрел одно семечко на маркетплейсе Ozon. Из семечка вырос куст, который мужчина впоследствии срезал, а горшок выбросил. Оставшуюся часть растения он планировал использовать для личного потребления, без цели сбыта.

Свою вину житель Екатеринбурга признал полностью и раскаялся. Он также рассказал, что незадолго до этого потерял собаку и сильно переживал. Он не употребляет алкоголь, поэтому решил вырастить для себя коноплю.

Помимо административного производства в отношении «агронома» возбуждено также уголовное дело, но до суда оно еще не дошло.

Екатеринбург, Елена Владимирова

