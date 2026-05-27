Град, грозы и сильный ветер ожидаются на Среднем Урале

В Свердловской области объявлено метеорологическое предупреждение. По прогнозу синоптиков, 28 мая в регионе ожидаются сильные дожди, град, при грозах порывы ветра могут достигать 25 м/с.

В МЧС просят свердловчан соблюдать меры безопасности и по возможности не выходить из дома во время непогоды.

«Если оказались на улице во время сильного ветра – избегайте открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Закройте окна, двери и балконы, чтобы предотвратить попадание дождя и минимизировать угрозу урона от ветра и града. Уберите с балконов и лоджий цветочные горшки, легкие предметы и мебель. Не укрывайтесь под высокими деревьями и рекламными щитами – возможен их обвал. При ухудшении погодных условий избегайте низин, в том числе подтопляемых территорий», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube