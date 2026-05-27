Участники группы «Кино» соберутся в Екатеринбурге, чтобы спеть одну песню

Участники легендарной группы «Кино» соберутся в Екатеринбурге, чтобы выступить с песней «Группа крови» – под нее Дмитрий Бивол будет выходить на бой против Михаэля Айферта на Вечере бокса РМК.

Музыканты сыграют песню вместе с восстановленным, оцифрованным голосом Виктора Цоя, над которым несколько лет работало огромное количество специалистов – вокал собирали буквально по кусочкам, по слогам.

Бивол никогда не скрывал любовь к песням Виктора Цоя. Они звучат на тренировках, в раздевалке, во время встреч с фанатами и друзьями. Во многом благодаря Биволу многие молодые боксеры и бойцы смешанных единоборств тоже выходят на свои поединки под группу «Кино».

«На большинство своих боев я выходил под «Группу крови». Вообще, эта песня, эта музыка, она воинственна немного для меня, слова там такие есть: «Пожелай мне удачи в бою». И ритм такой, мне кажется, что он многим откликается. И мне приятно, что группа выступит перед нашим поединком с Михаэлем. Это большой сюрприз. Круто!» – говорит Бивол.

Поединок Дмитрия Бивола и Михаэля Айферта состоится 30 мая в Екатеринбурге. Бой будет носить титульный характер – на кону будут стоять пояса WBA World, IBF World и The Ring в полутяжелом весе. Прямая трансляция шоу будет вестись в 200 странах, в России бой можно будет посмотреть на Первом канале.

Всего в карде турнира запланировано 11 поединков, в том числе пять титульных противостояний и один отборочный бой по линии WBA.

Екатеринбург, Елена Сычева

