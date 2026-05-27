Налоговая банкротит кавказское кафе в центре Екатеринбурга

Налоговая служба подала иск о банкротстве кафе «Оджах» в Арбитражный суд Свердловской области. Судя по документам в картотеке, точка общепита задолжала больше 8 млн рублей.

Кафе расположено на улице Малышева, оно работает больше 10 лет. Недавно там провели ремонт, судя по отзовику «Яндекса», у заведения немало клиентов – они пишут, что еда вкусная, но есть проблемы с обслуживанием, например, взнос 500 рублей с каждого гостя за живую музыку.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube