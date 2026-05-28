Езду на самокатах ограничат еще на 6 улицах

Администрация Екатеринбурга ограничит движение на электросамокатах, электровелосипедах, моноколесах и других СИМ еще на шести участках.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, знаки 3.35 установят на следующих участках:

– по нечетной стороне проспекта Ленина от Бажова до Кузнечной;

– по нечетной стороне улицы Кузнечной от проспекта Ленина до Первомайской;

– по четной стороне улицы Первомайской от Кузнечной до Бажова;

– по четной стороне улицы Бажова от Первомайской до проспекта Ленина;

– по четной стороне улицы Восточной от проспекта Ленина до Малышева;

– по четной стороне улицы Братьев Быковых, от Испанских Рабочих до Челюскинцев.

Установка знаков запланирована на июнь.

Напомним, ранее 82 запрещающих знака разместили в квартале центральных улиц: Вайнера – Антона Валека – переулок Химиков – Горького – Пушкина – Малышева.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

