Езду на самокатах ограничат еще на 6 улицах

Администрация Екатеринбурга ограничит движение на электросамокатах, электровелосипедах, моноколесах и других СИМ еще на шести участках.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, знаки 3.35 установят на следующих участках:
– по нечетной стороне проспекта Ленина от Бажова до Кузнечной;
– по нечетной стороне улицы Кузнечной от проспекта Ленина до Первомайской;
– по четной стороне улицы Первомайской от Кузнечной до Бажова;
– по четной стороне улицы Бажова от Первомайской до проспекта Ленина;
– по четной стороне улицы Восточной от проспекта Ленина до Малышева;
– по четной стороне улицы Братьев Быковых, от Испанских Рабочих до Челюскинцев.
Установка знаков запланирована на июнь.
Напомним, ранее 82 запрещающих знака разместили в квартале центральных улиц: Вайнера – Антона Валека – переулок Химиков – Горького – Пушкина – Малышева.
Екатеринбург, Елена Владимирова
