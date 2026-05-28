В аэропорту Кольцово ФСБ задержала пару обнальщиков

В аэропорту Кольцово сотрудники свердловского УФСБ задержали Артема и Людмилу Кротовых при попытке скрыться. Их подозревают в организации деятельности по предоставлению подложных документов в налоговые органы (статья 173.3 УК РФ). Об этом сообщает «Уралинформбюро» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам инсайдера, Кротовы организовали одну из крупнейших межрегиональных площадок по оптимизации НДС и обналичиванию средств в особо крупном размере: из-за них в бюджет страны не поступило около 350 миллионов рублей.

Спецслужбы уже подтвердили факт обналичивания 34 миллионов рублей, сообщил собеседник агентства. Максимальное наказание по статье, которую вменяют задержанным, – 7 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Васильева

