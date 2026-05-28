Замгендиректора Уралвагонзавода арестован по обвинению в растрате

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал на два месяца заместителя гендиректора Уралвагонзавода Дмитрия Семизорова.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, Семизорову предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По данным издания, речь в уголовном деле идет о событиях 2016 года, когда Семизоров возглавлял Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), расположенный в Московской области. Предприятие заключило контракт с ООО «ФСК Прогресс» в рамках гособоронзаказа на сумму около 130 млн руб. и должно было поставить климатическую технику на эту сумму, однако реальная стоимость оборудования составляла около 80 млн руб.

Дмитрий Семизоров возглавлял ЦНИИТОЧМАШ в 2012-2018 годах. С 2019 года занимал должность гендиректора завода «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге, в апреле 2023 года был назначен замгендиректора УВЗ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

