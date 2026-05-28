В Екатеринбурге обсудили, как промышленным предприятиям инвестировать в ИТ без лишних затрат

27 мая в «Точке кипения» – Екатеринбург состоялся круглый стол «Инвестировать нельзя отказать в финансировании новых проектов в ИТ», организованный Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области совместно с НИР-Центром. Участниками дискуссии стали представители региональных органов власти, промышленного бизнеса, научного сообщества, институтов развития и ИТ-компаний.

Основной темой обсуждения стала эффективность инвестиций в цифровизацию промышленности в условиях растущих требований к производительности, импортозамещению и технологической независимости предприятий.

В ходе мероприятия участники обсудили вопросы оценки цифровой зрелости предприятий, внедрения искусственного интеллекта, подготовки кадров, развития дата-центров, мер государственной поддержки и практических инструментов управления ИТ-инфраструктурой.

В рамках деловой программы министр цифрового развития и связи Свердловской области Евгений Шонов представил подходы к оценке цифровой зрелости промышленных предприятий. Также участники рассмотрели вопросы внедрения искусственного интеллекта в промышленности, развития ИТ-инфраструктуры региона, подготовки кадров и реализации проектов цифровой трансформации на предприятиях Свердловской области.

Отдельный блок мероприятия был посвящён практическим аспектам цифровизации промышленности. Руководители предприятий, представители ИТ-компаний и отраслевые эксперты обсудили подходы к управлению цифровыми проектами, оптимизации ИТ-расходов и повышению эффективности инвестиций в технологии.

Директор АНО «Научно-техническое общество «Навигатор» Виталий Черепанов в своём выступлении подчеркнул необходимость комплексного подхода к цифровой трансформации предприятий.

«Самая дорогая ошибка цифровой трансформации – воспринимать её как набор отдельных ИТ-проектов. На практике результат появляется тогда, когда внедрение цифровых технологий становится частью стратегии и помогает повышать эффективность производственных и управленческих процессов предприятия», – сообщил Виталий Черепанов.

В ходе дискуссии участники неоднократно обращались к вопросам оценки эффективности ИТ-вложений и управления техническим долгом, сообщили «Новому Дню» организаторы мероприятия. По мнению экспертов, традиционные финансовые показатели не всегда позволяют объективно оценить текущее состояние ИТ-инфраструктуры и связанные с ней риски.

«Сегодня ИТ-инфраструктура многих предприятий напоминает сложный многослойный механизм, который формировался десятилетиями. Чтобы принимать правильные инвестиционные решения, бизнесу необходимо видеть эту систему целиком, понимать её сильные и слабые стороны. Именно поэтому всё большую роль начинают играть инструменты комплексного аудита, цифровые двойники и технологии моделирования, позволяющие оценивать последствия решений ещё до их внедрения», – подчеркнул директор НИР-Центра Максим Пекин

Подводя итоги мероприятия, участники отметили, что цифровизация промышленности требует системного подхода, а инвестиции в ИТ становятся важным инструментом повышения эффективности производства и устойчивого развития предприятий. Отдельное внимание было уделено необходимости развития региональной цифровой инфраструктуры, подготовке кадров и расширению взаимодействия между промышленностью, научным сообществом и ИТ-компаниями.

Екатеринбург, Елена Васильева

