Убийцу девушки, который 25 лет не выплачивал родне компенсацию, заставили отдать в 10 раз больше

В Екатеринбурге мать погибшей девушки спустя 28 лет добилась от убийцы дочери выплаты компенсации морального вреда. В ноябре 1998 года Железнодорожный райсуд Екатеринбурга признал Сергея Николаева виновным в причинении тяжких телесных повреждений девушке, которая от полученных травм умерла. Николаев отправился в колонию, а суд тогда назначил ему выплатить 100 тысяч рублей матери в качестве компенсации морального вреда. Однако от человека, забившего до смерти дочь, мать девушки получила меньше тысячи рублей. Остальные 99 тысяч оставались непогашенными более 27 лет, и женщина в конце 2025 года обратилась с заявлением об индексации. Тогда Николаев перевел ей 400 и 100 тысяч рублей двумя траншами, и женщина отозвала заявление. Но вскоре передумала – и вновь обратилась в суд, попросив проиндексировать сумму за все 27 лет.

«Железнодорожный районный суд Екатеринбурга удовлетворил заявление частично. С Николаева взыскана индексация в размере 1 081 891,49 рубля. При расчете суд учел незначительные удержания, которые все же производились в 1999-2000 годах, а также добровольные выплаты должника в 2025 году.

Не согласившись с определением суда, Николаев подал частную жалобу. По его мнению, после получения от него 500 тысяч рублей женщина выдала расписку об отсутствии претензий.

Однако Свердловский областной суд подтвердил право матери погибшей девушки на индексацию моральной компенсации. Апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены определения.

«Таким образом, спустя 27 лет мать погибшей девушки добилась не только погашения основного долга, но и компенсации его обесценивания. Общая сумма выплат (с учетом уже переданных должником 500 тысяч рублей) превысила 1,5 млн рублей», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

