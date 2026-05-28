«Т Плюс» обновила оборудование котла на ТЭЦ ТМЗ

Энергетики Свердловского филиала «Т Плюс» завершили капитальный ремонт котла на ТЭЦ ТМЗ. Ремонтники заменили поверхности нагрева: 216 единиц оборудования общей массой свыше 15 тонн и все металлоконструкции, на которых это оборудование держалось.

При ремонте для изоляции горячих поверхностей использовались современные материалы: огнеупорные муллитокремнеземистые плиты, способные выдерживать температуру +1150 °С.

Несмотря на то, что специалистам пришлось работать в стесненных условиях – рядом с действующим оборудованием и монтировать подъемные системы в процессе ремонта, – работы завершили в предусмотренный графиком срок.

Замена поверхностей нагрева котла позволит повысить безопасность работы станции, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе свердловского филиала «Т Плюс». Будет также обеспечена надежность теплоснабжения жителей и стратегически значимых предприятий тяжелого машиностроения Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Ремонтная кампания стартовала на всех территориях ответственности «Т Плюс». «В Екатеринбурге, Первоуральске и Нижней Туре готовим наши станции, котельные и тепловые сети к зиме, ремонтируем и модернизируем оборудование. Объем работ по всем производственным площадкам большой, действуем оперативно, по четкому плану. Мы должны закончить к началу отопительного сезона, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение жителей, социальных и промышленных объектов», – рассказал директор Свердловского филиала «Т Плюс» Павел Родин.

Екатеринбург, Елена Васильева

