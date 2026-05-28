Уральцы активно интересуются своими родословными

Уральцы все чаще интересуются исследованием своих родословных. В частности, данный вопрос вызывает интерес у молодежи: она активно ищет информацию о своих предках не только в архивах, но и в результатах ДНК-тестов. При этом поисками стали чаще заниматься женщины – в 2026 году их доля составила 56%, выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Основная аудитория сервисов для изучения родословной – свердловчане 26-45 лет. На них приходится около 70% всего трафика. Немалую активность также демонстрируют пользователи 46-55 лет (15%) и жители региона старше 56 лет (10%). При этом молодёжь 14-20 лет показала высокий прирост интереса – с начала года трафик у этой категории вырос в 2 раза.

В целом по России пользователи исследуют семейную историю по нескольким направлениям: ищут сведения о родственниках в архивах и мемориальных базах данных, составляют семейное древо, изучают происхождение с помощью ДНК-тестов.

Если с января по май прошлого года пользователи чаще обращались к архивным платформам и сервисам для построения семейного древа, то в 2026-м заметно выросла вовлечённость в ДНК-генеалогию. Так, в марте этого года доля крупнейших ресурсов, занимающихся исследованиями ДНК-тестов, которые в том числе помогают узнать о географических корнях предков и этнической принадлежности, выросла более чем в 30 раз относительно того же месяца 2025-го.

Интерес к сервисам для изучения родословной подтверждают в пресс-службе еще одного оператора связи. Согласно аналитике обезличенных данных МегаФона, в мае в Свердловской области активность на тематических сайтах выросла почти в 2 раза по сравнению с январём 2026-го.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

