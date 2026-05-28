130 экспертов съехались в Екатеринбург обсудить вызовы времени

Сегодня на площадке уральского института РАНХиГС при поддержке аппарата полномочного представителя президента на Урале Артёма Жоги проходит экспертный форум «УрФО – территория возможностей», в котором участвуют около 130 экспертов со всех регионов Урала.

Как рассказал заместитель полпреда Борис Кириллов, на форуме обсудят вызовы, стоящие сегодня перед обществом – как уральским, так и российским. В программе форума такие темы как: цивилизация России, искусственный интеллект, цифровая экономика, международная ситуация. Эксперты затронут выборы, социологию, демографию.

Екатеринбург, Евгения вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube