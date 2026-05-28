Жилищные вопросы, мошенничество, СВО – депутат Вихарев рассказал, с чем к нему на прием приходят люди

Депутат Алексей Вихарев поделился новыми жизненными историями, с которыми к нему на прием приходят горожане. По словам главы фракции «Единая Россия» в гордуме Екатеринбурга, темы обращений на приемах повторяются, но жизненные истории каждый раз попадаются разные.

История 1

«Наталья, многодетная мама, с 2022 года состоит на учете в администрации Чкаловского района на получение жилья по договору соцнайма. Сейчас – 553‑я. Попросила проверить законность движения очереди и ускорить процесс. Выясню, есть ли основания для перевода семьи в список внеочередников», – написал депутат.

История 2

«Жители дома № 94 по ул. Победы решили оградить придомовую территорию и узнали, что прилегающий земельный участок им не принадлежит – находится в ведении МУГИСО. Обратился в ведомство с просьбой передать участок собственникам дома, чтобы и дальше могли содержать двор в порядке».

История 3

«О неприятном опыте обращения в банк рассказала Нина Александровна. В 2024 году пенсионерка решила открыть вклад на три месяца. В банке на ул. Стахановской на словах ей предложили тариф на 91 день под 26%, а на деле – оформили договор на 5 лет. Нина Александровна утверждает, что ее ввели в заблуждение, а во время подписания бумаг отвлекали и не давали сосредоточиться. Изменить условия в добровольном порядке отказались. Сообщил о возмутительной ситуации в Уральское главное управление Банка России, попросил провести проверку».

История 4

«В приемную Волонтерского центра в Ирбите обратилась Елена Анатольевна, у нее на СВО пропал сын. Подключился к поиску, пригласил женщину в свою приемную вместе с юристом из ирбитского филиала».

История 5

«Олег перестал выходить на связь с октября 2025 года. Его супруга добилась присвоения статуса «без вести пропавший», а мама продолжала верить в лучшее... В феврале семье пришло сообщение от некого волонтера: «Ваш сын жив, находится в украинском плену». И – фото парня среди других военнопленных. Позже через Международный комитет Красного креста родные получили письмо от Олега, почерк совпадает…

Уже проделана большая работа. Направлены запросы в Минобороны, полномочному представителю президента РФ в УрФО, в военный комиссариат Свердловской области, свердловскому омбудсмену и т.д. Сейчас необходимо установить, что боец действительно находится в плену, чтобы включить его в «обменные списки». Хочется верить, что у этой истории будет счастливый финал».

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube