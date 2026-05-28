Загородные лагеря открыли летний сезон: 30 тысяч школьников Екатеринбурга отдохнут с пользой вдали от родителей (ФОТО)

В Екатеринбурге началась летняя оздоровительная кампания для детей. Порядка 30 тысяч школьников отдохнут и наберутся новых впечатлений в 17 муниципальных загородных лагерях. «Новый День» рассказывает, какие активности ждут детей и подростков в Сысертском округе.

В лагере «Уральские самоцветы» уже стартовала профильная смена «Движение Первых». На нее попали самые активные школьники со всего города. Они будут обучаться социальному проектированию и лидерству, выполнять творческие задания и знакомиться друг с другом.

«Наш лагерь является кампусом проектного обучения. В течение лета у нас запланированы шесть смен, каждая будет тематической. Например, вторая смена будет посвящена инженерам и техническим направлениям. Третья смена также будет профильной, мы ее проведем для школьников, стремящихся к лидерству. Ее цель – создать городской совет старшеклассников. Четвертая смена будет посвящена спорту, у нас пройдет спартакиада загородных лагерей. В пятой смене дети будут изучать естественные науки, а в шестой – культуру народов, в том числе проживающих на Урале. В конце смены каждый отряд создает свой проект в соответствии с темой.

У ребят насыщенная программа. В первой половине дня у них проходят курсы по проектной деятельности, встречи со спикерами, мастер-классы. Во второй половине дня запланирован отдых, спортивные и творческие занятия. Кроме того, у детей есть возможность стать управленцем в лагере. От каждого отряда выбираются представители, которые отвечают за проведение концертов, медиа, чистоту и так далее. Каждый ребенок может найти себе дело по душе», – рассказала заместитель директора по воспитательной работе Анастасия Акулова.

Она отметила, что на профильные смены в «Уральских самоцветах» дети проходят отбор, но на остальные могут попасть все желающие по обычной записи. На территории лагеря есть бассейн, множество спортивных площадок, здесь проходят необычные мастер-классы, например, по изготовлению поделок с помощью 3D-ручки. Всего за лето в загородном учреждении отдохнут 2400 детей.

В лагере «Чайка» первых отдыхающих ждут завтра, 29 мая. Сотрудники заняты последними приготовлениями – чистят территорию, развешивают стенды, наводят порядок в корпусах.

«Буквально вчера готовность нашего лагеря подтвердила приемочная комиссия. Этим летом «Чайка» готова принять 740 детей. Я думаю, им будет у нас комфортно. Мы обновили инфраструктуру: появились новые асфальтированные дорожки, проведен косметический ремонт в корпусах, установлены новые душевые кабины и сантехника, пищеблок и медпункт полностью готовы. В прошлом году была проведена огромная работа по строительству газовой котельной, которая будет отапливать лагерь в следующем году. Сейчас «Чайка» работает от электричества, а это совсем другие затраты. С переходом на обогрев от котельной высвободятся дополнительные средства, которые можно будет потратить на развитие лагеря», – рассказала директор городского дворца творчества «Чайка» Людмила Габышева.

Этим летом в лагере организовано шесть смен, все они будут посвящены искусству и творчеству: театр, анимация, танцы, креативные проекты. С детьми будут заниматься приглашенные педагоги, сообщила начальник детского лагеря Юлия Коваленко.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube