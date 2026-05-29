В крупнейшем транспортном вузе Урала сменился ректор

На должность и.о. ректора Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) назначен Олег Балагин, ранее занимавший должность первого проректора.

Как сообщили в пресс-службе УрГУПС, Олег Балагин родился 14 апреля 1980 года в Омске, закончил Омский государственный университет путей сообщения по специальности «Локомотивы». В том же университете Балагин начал свой трудовой путь и проработал там до 2025 года. Он последовательно занимал должности инженера, лаборанта кафедры, ответственного секретаря приемной комиссии, декана факультета довузовской подготовки и профессиональной ориентации, директора института повышения квалификации и переподготовки, помощника ректора, проректора. С апреля 2025 года по май 2026 года занимал должность первого проректора УрГУПС.

В планах нового ректора – поэтапная реализация комплексной программы развития вуза, ключевым направлением которой станет создание современной образовательной среды. Программа предполагает масштабную цифровизацию всех процессов, лицензирование новых востребованных программ, открытие многофункционального центра и проектного офиса, создание IT-клуба для развития цифровых навыков, ввод в эксплуатацию инновационных лабораторий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

