В День России в центре Екатеринбурга запретят продавать алкоголь

В День России, 12 июня, в центре Екатеринбурга ограничат розничную продажу алкоголя.

По распоряжению главы города Алексея Орлова алкоголь не будут продавать с 10:00 до 15:00 в границах улиц Вайнера – Малышева – Карла Либкнехта – проспекта Ленина.

Это связано с тем, что с 12:00 до 14:00 в Историческом сквере состоится праздничное мероприятие – концерт «Хором славим Россию и город!».

Екатеринбург, Елена Владимирова

