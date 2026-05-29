В День России в центре Екатеринбурга запретят продавать алкоголь

В День России, 12 июня, в центре Екатеринбурга ограничат розничную продажу алкоголя.
По распоряжению главы города Алексея Орлова алкоголь не будут продавать с 10:00 до 15:00 в границах улиц Вайнера – Малышева – Карла Либкнехта – проспекта Ленина.
Это связано с тем, что с 12:00 до 14:00 в Историческом сквере состоится праздничное мероприятие – концерт «Хором славим Россию и город!».
Екатеринбург, Елена Владимирова
