Назначен заместитель министра промышленности и науки

Губернатор Денис Паслер назначил Александра Данилова заместителем министра промышленности и науки Свердловской области.

Как сообщили в ДИПе, Александр Данилов родился в 1979 году в Муроме. В 2001 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». Профессиональную деятельность он начал в органах прокуратуры. Позднее руководил следственными отделами СКР Каменска-Уральского и Режа. С 2019 года работал заместителем начальника правового отдела департамента Госжилстройнадзора Свердловской области. С 2021 года является советником первого заместителя губернатора Свердловской области.

Александр Данилов приступает к исполнению обязанностей заместителя министра промышленности и науки Свердловской области с 29 мая.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube