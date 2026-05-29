Легендарный «кандагарский» Ил-76 приземлился в Кольцово (ФОТО)

На этой неделе в аэропорту Кольцово плановое техническое обслуживание прошел очень известный самолет – Ил-76, который в 1995 году был захвачен талибами. Сейчас воздушное судно принадлежит авиакомпании «Авиакон Цитотранс», напомнили в пресс-службе аэропорта.

Как уже писал «Новый День», 3 августа 1995 года грузовой лайнер Ил-76 (с шестью членами экипажа во главе с командиром Владимиром Шарпатовым по заказу правительства в Кабуле в рамках межправительственного соглашения с Албанией совершал коммерческий рейс в столицу Афганистана с грузом стрелковых боеприпасов. Летчики везли патроны для злейших врагов Талибана – Северного альянса – и были принудительно посажены фундаменталистами во втором по величине афганском городе Кандагаре.

Спустя несколько месяцев плена экипаж смог убедить талибов в том, что весьма ценный самолет требует периодического технического обслуживания. За отсутствием собственных специалистов талибы позволили летчикам время от времени под вооруженным конвоем поддерживать воздушное судно в работоспособном состоянии – обкатывать на взлетной полосе.

16 августа 1996 года во многом благодаря случайности россияне совершили побег на своем же самолете – через Иран в Объединенные Арабские Эмираты, а в ночь с 18 на 19 августа благополучно вернулись на Родину – в Казань.

Екатеринбург, Елена Владимирова

