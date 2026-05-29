С начала года на Урале водители 287 раз врезались на трассах в диких животных

В Свердловской области возросло количество ДТП с участием диких животных. С начала года их зарегистрировано 287, что 12,1% больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, в результате таких ДТП 7 человек получили травмы различной степени тяжести, погибших нет.

Наибольшее число ДТП с наездом на диких животных – 24 – зафиксировано в Камышловском районе, Богдановичском районе (22), Екатеринбурге (20), Нижнесергинском районе (20, Ачитском (13), Каменском (13) и Сысертском (13) районах.

Один из таких случаев произошел 27 мая 2026 года в 23:05 на 95-м километре автодороги Верхняя Синячиха – Ирбит в Ирбитском районе. 21-летняя девушка-водитель на «Тойоте Виста» не успела затормозить, когда на проезжую часть выбежал лось.

Девушка не справилась с управлением и съехала с дороги. Автомобиль опрокинулся и загорелся. К счастью, девушка и ее пассажиры остались живы. Один из них госпитализирован. Лось погиб на месте.

По данному факту проводится проверка. Материалы ДТП направлены в Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области для рассмотрения обстоятельств.

Екатеринбург, Елена Владимирова

