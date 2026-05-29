В голосовании за благоустройство на первое место вышла набережная Исети

В голосовании по выбору общественной территории для благоустройства приняли участие уже более 211 тысяч жителей Екатеринбурга. Чтобы город получил федеральное финансирование, до 12 июня нужно набрать еще около 80 тысяч голосов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, лидеры голосования на данный момент:

– набережная реки Исети от улицы Декабристов до Белинского – более 47,5 тысячи голосов;

– Основинский парк – более 25 тысяч голосов;

– бульвар по улице Культуры – более 20 тысяч голосов.

Сделать выбор можно на сайте госуслуг или с помощью волонтеров. На голосование в Екатеринбурге вынесено 17 общественных пространств.

Екатеринбург, Елена Владимирова

