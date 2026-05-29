Екатеринбургским студентам рассказали об информационных войнах и объяснили, почему не надо ругать «Единую Россию»

В Уральском институте РАНХиГС второй день продолжается экспертный форум «УрФО – территория возможностей». Сегодня перед студентами выступил социолог, доктор наук и профессор НИУ «Высшая школа экономики» Алексей Токарев. Его лекция была посвящена вызовам в информационной войне России и Запада, но вместо нее получилась живая дискуссия о правящей партии «Единая Россия».

«Многие из вас в будущем станут руководителями. Что самое важное для управленца? Никогда нельзя недооценивать противника. Нужно его изучать. США сейчас наши противники в информационной войне, и они знают наши слабые места. Это нестрашно, потому что слабые места есть у всех», – начал лекцию Алексей Токарев.

По его словам, сейчас противник использует нарратив «рейтинги стремительно падают». По данным ВЦИОМ и ФОМ, уровень доверия к президенту РФ Владимиру Путину и рейтинги «Единой России» действительно плавно снижаются в последнее время. Противник через соцсети пытается создать восприятие ситуации как нарастающий системный кризис. Однако факты говорят о том, что подобные падения рейтингов случались в России не раз и не приводили к катастрофам. Рейтинги «Единой России» не росли и во время трех прошлых избирательных кампаний, что не мешало партии брать большинство в Госдуме. А рейтинг одобрения президента остается высоким – около 70%, отметил Токарев.

Поскольку лекция проходила в формате открытого диалога, молодые слушатели активно делились мнениями. Выяснилось, что многие не доверяют «Единой России». Среди претензий, которые молодежь высказывает к партии – дешевые подарки ветеранам Великой Отечественной войны на 9 Мая, блокировки популярных мессенджеров, расхождение обещаний с реальными делами. На защиту имиджа ЕР встали провластные общественники, которые тоже присутствовали в зале, но они были не очень убедительными. Вместо ответа на заданный студентом вопрос представительница ЕР начала расписывать, как молодые избиратели легко ведутся на яркую агитацию оппозиции и не хотят вникать в заслуги партии власти.

Разгоревшуюся дискуссию искусно прервал Алексей Токарев. «Бунтовать – это нормальное состояние молодежи. Да я сам был таким же. Потом вы повзрослеете и поймете, что государственное управление устроено сложно, и без бюрократии не обойтись», – обратился он к студентам.

Но был спич и к присутствующим взрослым от власти: «Сейчас вы показали плохой мастер-класс по коммуникации. Вам молодой человек задал конкретный вопрос, он его заранее сформулировал, постарался. Но вы его начали оценивать как избирателя с заранее негативным отношением. И это прозвучало как обвинение. Разве молодой человек после этого захочет с вами общаться, чтобы понять вашу позицию?» – напутствовал социолог единороссам.

В заключение Алексей Токарев пообещал одной из студенток, что городские власти обязательно поздравят ее прабабушку-ветерана, а также попросил молодых слушателей внимательно относиться к контенту в соцсетях и не смотреть «всякий трэш».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

