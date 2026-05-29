Работодатель курьера заплатит семье сбитого им ребенка 50 тысяч рублей

Коммерческая организация, курьер которой сбил ребенка, согласилась добровольно выплатить компенсацию морального вреда, правда, после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, 21 мая 2025 года в районе дома № 14 по ул. Владимира Высоцкого курьер на электромопеде ехал по тротуару и сбил 6-летнего мальчика. В результате ДТП у ребенка были кровоподтеки на различных частях тела.​

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с коммерческой организации, на которую работал курьер, компенсации морального вреда семье мальчика.

«В ходе рассмотрения гражданского дела организацией исковые требования удовлетворены в добровольном порядке, в счет компенсации морального вреда несовершеннолетнему перечислены денежные средства в размере 50 тыс. рублей», – сообщили в прокуратуре.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube