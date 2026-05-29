Екатеринбургская школа получила статус Агропромышленной школы РАН

Екатеринбургская школа № 137 получила сертификат и стала Агропромышленной школой Российской академии наук. Во всей России таким статусом обладают только 16 учебных заведений.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, школа станет экспертной площадкой для разработки учебников и программ. Ее учителя создают методические материалы по агротехнологическому профилю: методические пособия, практикумы для решения задач. По итогам работы педагоги других школ, которые будут реализовывать этот профиль, получат уже готовый пакет материалов. Так, уже разработаны курсы по внеурочной деятельности, которые школы выбирают для преподавания сами – биотехнологии, генетика и селекция растений.

Уже шестой год здесь реализуется проект «Агрошкола. Новая форма социальной экосистемы». Детей знакомят с профессиями агропромышленного комплекса, а также приобщают их к труду. На пришкольном участке, который сейчас занимает уже почти 1 гектар, расположены 5 теплиц, где ученики сами выращивают овощи и ягоды. Также есть зона интенсивного садоводства.

В летнее время Рефтинская птицефабрика привозит в школу цыплят. Дети ухаживают за ними, проводя различные исследования, в том числе пищевых добавок. Школа сотрудничает со многими организациями, и их количество с каждым годом растет. Ученики занимаются овощеводством, садоводством, цветоводством, агроинженерией, работают с умными теплицами, метеостанцией и умным ульем.

Екатеринбург, Елена Владимирова

